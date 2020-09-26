Kayseri Üniversitesi 'Uzaktan Eğitim Teknolojileri Materyal Hazırlama Teknikleri Eğiticilerin... - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYUZEM) tarafından düzenlenen 'Uzaktan Eğitim Teknolojileri Materyal Hazırlama Teknikleri Eğiticilerin Eğitimi' 28-29 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Cisco Webex video konferans sistemi ile gerçekleştirilecek olan eğitim 28 Eylül Pazartesi günü saat: 09.30'da Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın açış konuşması ile başlayacak. Rektör Karamustafa'nın açış konuşmasının ardından KAYUZEM'den Öğr. Gör. Zeynep Arı "Eğitmen Giriş Paneli, Ders İçi Şube Yönetimi ve İletişim Araçları", KAYUZEM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Emrah Duman "Soru Bankası Hazırlama", KAYUZEM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Kalay "Ders İçi Aktivitelerin Yönetimi, Video Konferans Yönetimi, Sanal Sınıf Kullanımı" konularında online eğitim verecek. 29 Eylül Salı ikinci gün ise Develi Hüseyin Şahin MYO Öğr. Gör. Çağatay Engür "Uzaktan Eğitimde Sunum Hazırlama Teknikleri", Sosyal Bilimler MYO Öğr. Gör. Müberra Çakmak Çelik "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu", Sosyal Bilimler MYO Öğr. Gör. Hasan Koçyiğit "Ders Materyalleri ve Telif Hakları", KAYUZEM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Kalay "KAYZEM Canlı Ders Programı" konularında online eğitim verecek. KAYUZEM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Kalay'ın Sık Sorulan Sorular, Görüş ve Önerilere ilişkin konuşmasının ardından online eğitime katılanlara sınav yapılacak ve online sınavdaki performanslarına bağlı olarak öğretim elemanlarına belge verilecek. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek olan 2020-2021 akademik yılı güz dönemi henüz başlamadan düzenledikleri bu eğitim programının önemine dikkat çekti ve bu etkinlik sayesinde oluşabilecek muhtemel aksaklıkların önüne geçerek daha nitelikli uzaktan öğretim fırsatı elde edeceklerini ve öğrencilere daha nitelikli öğretim hizmeti verebileceklerini ifade etti. Rektör Karamustafa, Kayseri Üniversitesi'nin sürekli öğrenmeye ve öğretmeye açık bir format ile her daim gelişmeleri takip eden statükodan uzak dinamik bir yapıda olduğunun da altını çizdi.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında Kayseri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYUZEM) koordinatörlüğünde yürütülen uzaktan öğretim çalışmalarında iyi bir tecrübe elde ettiklerini de kaydeden Rektör Karamustafa, "Eminim ki, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından düzenlenen 'Uzaktan Eğitim Teknolojileri Materyal Hazırlama Teknikleri Eğiticilerin Eğitimi' çalışması oldukça faydalı geçecek ve eğitime katılan tüm öğretim elemanlarımız bu konudaki bilgi, beceri ve tecrübelerini daha da ileriye taşıyacaklardır" dedi. - KAYSERİ