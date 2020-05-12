Kayseri Üniversitesi, Uzaktan Öğretimde Online Sınav ve Yaz Okulu Takvimini Açıkladı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu'nun 11 Mayıs 2020 tarihli uzaktan öğretim sisteminde sınavların yüz yüze yapılmaması ile ilgili aldığı kararın ardından Kayseri Üniversitesi, uzaktan öğretim sistemi üzerinden hazırladığı online sınav programı ve yaz okulu takvimini açıkladı.



Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle 23 Mart 2020 tarihinden itibaren başlanan uzaktan öğretim sürecini başarıyla sürdüren Kayseri Üniversitesi'nin, uzaktan öğretim online sınav programı ve yaz okulu takvimi şöyle:



Uzaktan Öğretim Derslerinin Son Günü : 23 Mayıs 2020



Ara sınavlar : 2-23 Mayıs 2020



Ara Sınav Mazeret sınavları : 28-31 Mayıs 2020



Öğrenci devam durumlarının OBİSİS'e girilmesi : 28-31 Mayıs 2020



Yıl sonu (final) sınavları : 1- 21 Haziran 2020



Telafi (bütünleme) sınavları : 22 Haziran - 5 Temmuz 2020



Yaz okulu kayıtları : 22 Haziran - 13 Temmuz 2020



Yaz okulu mazeretli kayıtları : 13 -15 Temmuz 2020



Yaz okulu başlangıcı : 13 Temmuz 2020



Tek ders başvuruları : 29 Haziran - 7 Temmuz 2020



Tek ders sınavları : 9 -12 Temmuz 2020



İslami İlimler Fakültesi ara sınav ödev/proje teslimi : 12 Mayıs - 13 Haziran 2020



Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uzaktan öğretim derslerinin sonunda sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi ve geleceğimiz olan gençlere evde kalarak sağlıklarına dikkat etmelerini istedi. - KAYSERİ