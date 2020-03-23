Kayseri Üniversitesi uzaktan öğretime hazır - Son Dakika

Kayseri Üniversitesinin bugün başlayacak uzaktan eğitime hazır olduğu bildirildi.

Kayseri Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa başkanlığında KAYUZEM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Kalay tarafından ilgili öğretim elemanlarına 2 oturum halinde bilgilendirme toplantıları yapıldı.

İlk bilgilendirme toplantısı üniversitenin 15 ayrı eğitim-öğretim biriminde yapıldı ve 36 kişilik grup katıldı. Karamustafa, uzaktan eğitim uygulamaları ve mevcut gelişmelerle ilgili öğretim elemanlarına bilgilendirmede bulundu.

Sonrasında senkron ve asenkron olarak yürütülecek lisansüstü eğitime yönelik 25 öğretim üyesine lisansüstü eğitim programları eğitimi verildi. Bu dersin açılışına da Karamustafa başkanlık yaptı.

Mustafa Kalay ise lisansüstü eğitim verecek öğretim üyelerine sistemi tanıtarak kullanımıyla ilgili muhtemel durumlara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Hafta içerisinde yürütülecek derslerde öğretim elemanlarının uzaktan eğitim sistemini verimli kullanması için belirlenen 36 anahtar öğretim elemanı ders verecek, öğretim elemanlarına teknik destek sağlayacak ve sistemin tüm üniversite tarafından en verimli şekilde yürütülmesi sağlanacak.