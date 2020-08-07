Kayseri Üniversitesi, YKS Tercihlerinde Yüzde 100 Doluluk Bekliyor - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi, YKS Tercihlerinde Yüzde 100 Doluluk Bekliyor

Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu çerçevesinde Türkiye'nin mesleki ve teknik yükseköğretim üssü olma vizyonuyla hareket eden Kayseri Üniversitesi, YKS tercih döneminde ve kayıtlarda yüzde 100 doluluk oranı bekliyor.

Kayseri Üniversitesi, YKS Tercihlerinde Yüzde 100 Doluluk Bekliyor, System.String[]

Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu çerçevesinde Türkiye'nin mesleki ve teknik yükseköğretim üssü olma vizyonuyla hareket eden Kayseri Üniversitesi, YKS tercih döneminde ve kayıtlarda yüzde 100 doluluk oranı bekliyor. Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde Türkiye'de yüzde 100 doluluk oranına sahip devlet üniversiteleri arasında ilk 30 üniversiteden biri olan Kayseri Üniversitesi, bu sıralamada daha üstlerde yer almak için gayret etmektedir.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yeni kurulan üniversiteler arasındaki Kayseri Üniversitesi'nin kısa sürede önemli mesafe kat ettiğini ifade etti. Kuruluşu itibari ile daha çok mesleki ve teknik eğitime odaklanan üniversitelerinin bu alanda lokomotif rol üstlenmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Rektör Karamustafa, gerek mevcut ve yeni açılan bölümler, gerekse eğitim ve öğretim kaliteleri ile saha iş birlikleri kapsamında Türkiye'de mesleki eğitimin üssü olmayı hak ettiklerini söyledi.

Rektör Karamustafa, "Kayseri Üniversitesi yeni ama ilerisi için büyük hedefleri olan bir üniversitedir. Nitekim kuruluşundan bu yana yapılan başarılı çalışmalar ve hedeflenen planlamalarla her geçen gün üniversitemiz daha da ileri gitmektedir. Geleceğe yönelik adımlarımızı sağlam atmaktayız. Biz şunu iyi bilmekteyiz ki, Kayseri Üniversitesi gelecekte Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yerini alacaktır. Ben YKS tercih döneminde üniversitemizi tercih edecek tüm öğrencilere şimdiden hoş geldiniz diyor ve kariyerlerinde başarılar diliyorum. Kayseri Üniversitesi, bizleri tercih eden değerli öğrencilerimizle birlikte, daha da ileriye gidecek ve geleceğe yönelik hedeflerimizi hep beraber başaracağız" diyerek sözlerine son verdi. - KAYSERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 13:15

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Üniversitesi, YKS Tercihlerinde Yüzde 100 Doluluk Bekliyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

"Bizimkiler" dizisinin Cemil'i yetersiz beslenme nedeniyle yatağa düşmüş Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı "Erkekliğime küfür etti" dediği kadını silahla öldüren şahıs, polisi arayıp kendisini ihbar etti Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, araçlar hurdaya döndü! 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Mensah'tan transfer açıklaması: Henüz hiçbiri gerçeği yansıtmıyor "Misafirim var" cevabıyla herkesi güldüren kadını Elazığ Valisi Yırık, evinde ziyaret etti Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı         
17:28
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?         
17:24
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı         
17:07
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı         
16:12
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti         
15:54
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı         
15:43
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı         
15:26
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı         
15:03
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi         
14:55
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısı hakkında konuştu: Makul bir davet         
14:39
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı         
14:23
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız         
14:17
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı         
14:12
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti         
13:02
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket         
12:56
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti         
12:54
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler         
12:35
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi         
12:17
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi         
11:49
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı         
11:36
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar         
11:34
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım         
11:28
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı         
11:02
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak         
10:31
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum         
10:31
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi         
09:48
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı         
08:21
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı         
08:10
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor 4 şehirde sağanak yağış bekleniyor         
07:26
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti         
00:37
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi         
22:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2020 20:22:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Üniversitesi, YKS Tercihlerinde Yüzde 100 Doluluk Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei