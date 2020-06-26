Kayseri Üniversitesine hayırsever desteği - Son Dakika

Hayırsever Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Kayseri Üniversitesine Gıda Teknolojisi Pilot Uygulama Merkezi yaptırıyor.

Kayseri Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırsever iş insanı Çıkrıkçıoğlu, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi'nde Gıda Teknolojisi Pilot Uygulama Merkezi'nin inşaat alanını gezdi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa daha önce 1998'de Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO ve 2006'da Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO'nun binalarını yaptırarak üniversiteye bağışlayan Çıkrıkçıoğlu'na teşekkür ederek, "Kendisine ve Çıkrıkçıoğlu ailesine, üniversitemiz adına, Kayseri adına, Kayserililer adına, yükseköğretim gençliği adına şükranlarımı sunuyorum. Kayseri Üniversitesinin ilk hayır binasını yaptırıyor. Başka hayırseverlerimiz de var ama kendisi ilk olma özelliğini taşıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bina yapım protokolüne imza atıldı.



Karamustafa, Çıkrıkçıoğlu'na plaket ile Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO öğrencilerinin yaptığı "tel ile çivinin aşkı" temalı tablo hediye etti.