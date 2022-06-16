Kayseri Üniversitesinin 2 yüksekokulu öğrencileri mezun oldu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Bünyan Meslek Yüksekokulu'nda 2021-2022 eğitim yılı mezuniyet ve şed kuşanma töreni düzenlendi.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, öğrencileri en donanımlı şekilde mezun ettiklerini belirtti.

Mezun öğrencileri ve ailelerini kutlayan Boztosun, meslek hayatlarında başarı diledi.

Konuşmanın ardından okul birincisi Meryem Esen mezun öğrenciler adına konuşma yaptı, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Mezun olan 50 öğrencinin şed kuşanması ve belge almasının ardından tören sona erdi.

Bünyan Meslek Yüksekokulu'nda 127 öğrenci mezun oldu

Bünyan Meslek Yüksekokulu'nda mezun olan 127 öğrenci için de töreni düzenlendi.

Bünyan Meslek Yüksekokulu Şadi Korkmaz Konferans Salonu'ndaki töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, öğrenciler için asıl hayatın bundan sonra başladığını ifade ederek, her zaman daha iyisi olmak için çaba göstermelerini istedi.

Okul birincisi Batuhan Elbaşı mezuniyet kütüğüne plaket çaktı, dereceye giren öğrencilere ödül ve başarı belgesi verildi, mezunlar şed kuşandı.