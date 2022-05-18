Kayseri Üniversitesinin 4. kuruluş yılı kutlandı

Kayseri Üniversitesinin kuruluşunun 4. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitenin kuruluşu 2018 olsa da genlerini Selçuklu'ya götürmenin mümkün olduğunu söyledi.

Üniversitenin, bünyesine katılacak yeni fakültelerle giderek büyüyeceğine dikkati çeken Karamustafa, verilen desteklerle daha ileriye gideceklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da belediye olarak üniversite öğrencilerine sundukları hizmetleri anlattı.

Öğrencilere seslenen Büyükkılıç, "Çağın gerekliliklerine uygun şekilde kendimizi donanımlı hale getirip, yetiştirmek gerekiyor. Bu açıdan bizler genç dostu, öğrenci dostu bir şehir olarak anılmayı çok önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden gerek ilçelerimiz gerekse bizler ödüller alıyoruz. Sizlere bizim çok ihtiyacımız var, sizlerin de donanımlı hale gelmeye ihtiyacınız var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından iki öğretim üyesi mini konser verdi, yıl dönümü pastası kesildi.