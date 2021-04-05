KAYSERİ UZMAN DR. YONTAR AKNE TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZGÜ OLMALI - Son Dakika

KAYSERİ UZMAN DR. YONTAR AKNE TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZGÜ OLMALI

05.04.2021 18:36

DERİ ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Efşan Gürbüz Yontar, deri hastalığı olan akne tedavisinin standart bir prosedür ile gerçekleştirilmediğini belirterek, Hastanın muayene bulguları ve tıbbi hikayesi göz önünde bulundurularak, kişiye özgün bir tedavi programı belirlenmektedir.

DERİ ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Efşan Gürbüz Yontar, deri hastalığı olan akne tedavisinin standart bir prosedür ile gerçekleştirilmediğini belirterek, Hastanın muayene bulguları ve tıbbi hikayesi göz önünde bulundurularak, kişiye özgün bir tedavi programı belirlenmektedir. Akne tedavisi kişiye özgü olmalıdır dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Efşan Gürbüz Yontar, akne tedavisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Yontar, Akneler, pilosebase ünite adı verilen ve kıl follikülleri ile yağ bezleri tarafından oluşturulan anatomik kompleksin yağ partikülleri ve deri artıkları tarafından tıkanması neticesinde oluşmaktadır. Ergenlik döneminin en önemli deri rahatsızlıklarından biri olan ve bu dönemde özellikle hormonal değişimler neticesinde ortaya çıkan akneler, erişkinlerde de hayatın herhangi bir döneminde görülebilmektedir. Bu durumda tedaviye daha dirençli olan erişkin aknesinden söz edilmektedir. Akne vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gereken, tedavinin geciktirilmesi ya da yanlış tedavi uygulanması durumunda ciddi kozmetik problemlere sebep olabilen bir deri rahatsızlığıdır. Bu nedenle ergenlik sivilcesi deyip geçmemeli, ergenlik sivilcesiz de geçebilmektedir dedi.

'KİŞİYE ÖZGÜ TEDAVİ PROGRAMI BELİRLENMEKTE'

Dr. Yontar, akne oluşumuna neden olan en önemli faktörlerin hormonal değişimler ve genetik yatkınlık olduğunu belirterek, Bunların dışında deri tipine uygun olmayan kozmetik ürünlerin seçimi, yanlış kozmetik uygulamalar, B12 vitamini kullanımı, hormonoterapiler gibi birçok faktör de akneye neden olabilmektedir. Akne tedavisi standart bir prosedür ile gerçekleştirilmemektedir. Hastanın muayene bulguları ve tıbbi hikayesi göz önünde bulundurularak kişiye özgün bir tedavi programı belirlenmektedir. Yani akne tedavisi kişiye özgü olmalıdır. Tedavide seçilecek kremler, antibiyotikler ve sentetik A vitamini öncüsü olan isotretinoinin uygun doz ve sürede kullanımı ile hastalığın gidişatını kısaltmak, şiddetini azaltmak ve aknelere bağlı olarak gelişebilecek izlerin oluşumunu minimize etmek mümkündür diye konuştu.

'AKNE TEDAVİSİ UZMAN HEKİMLERCE GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR'

Dr. Yontar, akne sorunu olan kişilerin cilt bakımı konusunda da dikkatli olmaları gerektiğini, akneli hastaların genellikle yağlı bir cilt yapısına sahip olduğunu söyledi. Dr. Yontar, konuşmasına şöyle devam etti

Bu nedenle sık sık yüzlerini yıkamakta veya tonikler ile temizlemektedir. Ancak sık yüz temizliği kuruluğa ve deri pH'sında bozulmaya yol açarak tedaviyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle akneli hastaların günde en fazla iki kez deri tipine uygun bir temizleyici ile yüzlerini yıkamaları ve takiben su bazlı nemlendiricileri kullanmaları önerilmektedir. Akne tedavisinin tamamlanmasını takiben eğer akne izi oluşumu söz konusu ise iğneli radyofrekans, fraksiyonel lazer veya mikro iğneleme teknikleri çeşitli mezoterapiler ile kombine edilerek uygulanabilmektedir. Akneli kişilerin çeşitli bitkisel kürlerden, bakanlık onayı olmaksızın özellikle internet üzerinde satışı gerçekleştirilen kremlerden, losyonlardan ve güzellik salonlarından çare arayışları ise klinik tablonun daha da ağırlaşmasına neden olabilmektedir. Tüm bu nedenlerle akne tedavisinin sadece konusunda uzman hekimlerce gerçekleştirilmesi bir zorunluluktur.

KAYSERİ UZMAN DR. YONTAR AKNE TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZGÜ OLMALI
KAYSERİ UZMAN DR. YONTAR AKNE TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZGÜ OLMALI
KAYSERİ UZMAN DR. YONTAR AKNE TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZGÜ OLMALI
KAYSERİ UZMAN DR. YONTAR AKNE TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZGÜ OLMALI

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ UZMAN DR. YONTAR AKNE TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZGÜ OLMALI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'la karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'la karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu Darboğazda olan Yunanistan, Girit'in Kandiye bölgesindeki limanını satıyor Darboğazda olan Yunanistan, Girit'in Kandiye bölgesindeki limanını satıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz         
18:29
'Şampiyonluklar kabul edilsin' dedi, Galatasaray'ın cevabı çok sert oldu: Derhal istifaya davet ediyoruz 'Şampiyonluklar kabul edilsin' dedi, Galatasaray'ın cevabı çok sert oldu: Derhal istifaya davet ediyoruz         
18:08
Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum         
17:52
Galatasaray, Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmak istiyor         
17:15
Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor         
16:40
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı         
15:39
Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı         
13:15
Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı         
12:53
Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin         
11:53
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 18:51:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KAYSERİ UZMAN DR. YONTAR AKNE TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZGÜ OLMALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei