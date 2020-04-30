Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yardım çalışmaları - Son Dakika

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda, öğrencilere de burs yardımı yapılıyor.

Bölge Müdürü Murat Seçilir, yaptığı yazılı açıklamada, bölge sorumluluk alanlarında bulunan Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de mabut vakıf gelirleri ile sosyal yardım yaptıklarını belirtti.

Yılda 3 bin 200 ihtiyaç sahibine PTT kargo aracılığıyla gıda yardımı yapıldığını anlatan Seçilir, zor durumda olan öksüz ve yetim 195 kişiye de "muhtaç aylığı" adı altında her ay düzenli 914 lira ödediklerini hatırlattı.

Ortaöğretimde eğitim gören 630 öğrenciye yılın 9 ayı 75'er lira burs verdiklerini kaydeden Seçilir, üniversitede okuyan 214 öğrenciye de yılda 8 ay boyunca, aylık 300 lira burs sağladıklarını aktardı.

Seçilir, paylaşmanın her dönem önemli olduğunu ve binlerce yıllık vakıf kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.