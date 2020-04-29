Kayseri Valiliği 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin kararları açıkladı - Son Dakika

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin alınan tedbirler açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda 30 Nisan 24.00 ile 3 Mayıs 24.00 saatleri arasında bazı istisnalar hariç il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmalarını kısıtlayan genel emir doğrultusunda bazı kararlar aldı.

Buna göre, ramazan ayı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yarın market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi, kısıtlamanın olduğu 1 Mayıs ise market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında açık, 2-3 Mayıs tarihlerinde ise kapalı olacak.

1-2-3 Mayıs'ta fırınlar ve tatlı üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak, tatlıcılar evlere servis şekilde satış yapabilecek. Bu tarihlerde, sadece evlere paket servisi hizmet sunmak üzere lokanta ve restoranlar hizmet vermeye devam edecek.

Kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için kısıtlamadan muaf tutulacak kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeleri de açıklayan kurul, istisna kapsamında olan kişileri de açıkladı.

Kararlara uymayanlar, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezasının yanında, Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında iki aydan bir yıla kadar hapisle de cezalandırılabilecek.