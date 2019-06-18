Son Dakika Haberleri: Kayseri Valiliği'nden Dolandırıcılık Uyarısı
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Kayseri Valiliği'nden Dolandırıcılık Uyarısı

1 saat önce

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, kötü niyetli kişiler tarafından Vali Şehmus Günaydın ve valilikte görevli personellerin isimlerini kullanarak para istendiğini; vatandaşın bu tür kişilere itibar etmemeleri ve güvenlik birimlerine bildirmeleri ifade edildi.

Kayseri Valiliği'nden Dolandırıcılık Uyarısı, System.String[]
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, kötü niyetli kişiler tarafından Vali Şehmus Günaydın ve valilikte görevli personellerin isimlerini kullanarak para istendiğini; vatandaşın bu tür kişilere itibar etmemeleri ve güvenlik birimlerine bildirmeleri ifade edildi.

Yazılı açıklamada; "Birtakım kötü niyetli kişilerin Valimizin ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, çeşitli gerekçeler ile verilen hesaplara para yatırmaları istenildiği öğrenilmiştir. İş adamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur" denildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:48 Kaynak: İHA
Kayseri, Güncel
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