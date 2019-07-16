Son Dakika Haberleri: Kayseri Valiliği'nden Dolandırıcılık Uyarısı
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Kayseri Valiliği'nden Dolandırıcılık Uyarısı

2 saat önce

Kayseri Valiliği tarafından Vali Şehmus Günaydın'ın ismini kullanarak verilen hesaplara para yatırılmasının istendiği uyarısında bulunularak, vatandaşların bu kişilere itibar etmemesi çağrısında bulunuldu.

Kayseri Valiliği'nden Dolandırıcılık Uyarısı, System.String[]
Kayseri Valiliği tarafından Vali Şehmus Günaydın'ın ismini kullanarak verilen hesaplara para yatırılmasının istendiği uyarısında bulunularak, vatandaşların bu kişilere itibar etmemesi çağrısında bulunuldu.

Kayseri Valiliği tarafından konuşla ilgili olarak şu uyarı yapıldı:

"Birtakım kötü niyetli kişilerin Sayın Valimizin ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, çeşitli gerekçeler ile verilen hesaplara para yatırmaları istenildiği öğrenilmiştir. İşadamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur." - KAYSERİ
Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:13 Kaynak: İHA
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