Kayseri Valiliği'nden Dolandırıcılık Uyarısı
1 saat önce
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; Vali Şehmus Günaydın ve valilik personelinin adının kullanılarak para istenmesine vatandaşların itibar etmemesi gerektiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:54 Kaynak: İHA
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; Vali Şehmus Günaydın ve valilik personelinin adının kullanılarak para istenmesine vatandaşların itibar etmemesi gerektiği bildirildi.
Yapılan yazılı açıklamada, "Birtakım kötü niyetli kişilerin Sayın Valimizin ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, çeşitli gerekçeler ile verilen hesaplara para yatırmaları istenildiği öğrenilmiştir. İşadamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur" denildi. - KAYSERİ
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