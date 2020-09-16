Kayseri Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Kayseri Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı
Kayseri Valiliği, Vali Şehmus Günaydın'ın adını kullanarak para talep eden kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
Kayseri Valiliği, Vali Şehmus Günaydın'ın adını kullanarak para talep eden kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Birtakım kötü niyetli kişilerin, Sayın Valimizin ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, çeşitli gerekçeler ile verilen hesaplara para yatırmaları istenildiği öğrenilmiştir. İşadamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur."
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