Son Dakika Haberleri: Kayseri Valiliği'nden zihinsel engelli öğrenciye kötü muamele iddiasıyla ilgili açıklama
Son Dakika Güncel Kayseri Valiliği'nden zihinsel engelli öğrenciye kötü muamele iddiasıyla ilgili açıklama

Kayseri Valiliği'nden zihinsel engelli öğrenciye kötü muamele iddiasıyla ilgili açıklama

7 saat önce

KAYSERİ'de 75. Yıl Rehabilitasyon Merkezinde zihinsel engelli bir öğrencinin kötü muameleye maruz kalmasıyla ilgili çalışma başlatan Valilik, olaya karışan görevlilerin açığa alındığını bildirdi.

Kayseri Valiliği'nden zihinsel engelli öğrenciye kötü muamele iddiasıyla ilgili açıklama, System.String[]

KAYSERİ'de 75. Yıl Rehabilitasyon Merkezinde zihinsel engelli bir öğrencinin kötü muameleye maruz kalmasıyla ilgili çalışma başlatan Valilik, olaya karışan görevlilerin açığa alındığını bildirdi.

75. Yıl Rehabilitasyon Merkezinde zihinsel engelli bir öğrenciye okulda görev yapan bazı personellerin kötü muamelede bulunduğu iddia edildi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kayseri Valiliği, zihinsel engelli öğrenciye eziyet edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlandığını belirterek, konu ile ilgili araştırma başlatıldığı ve sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Melikgazi Bölgesinde bulunan 75. Yıl Rehabilitasyon Merkezinde meydana gelen  olayla ilgili olarak, yöneticiler ve görevliler hakkında 4483 sayılı yasaya göre ön inceleme, 657 sayılı yasaya göre disiplin soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan kamu görevlilerinin tamamı idari tedbir olarak açığa alınmış, memur statüsünde olmayanlar için işten çıkartılma süreci başlatılmıştır."


Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:07 Kaynak: DHA
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