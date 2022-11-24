Kayseri Valiliği'den duygulandıran 24 Kasım Öğretmenler Günü videosu - Son Dakika
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Kayseri Valiliği'den duygulandıran 24 Kasım Öğretmenler Günü videosu

24.11.2022 01:28

Kayseri Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırladığı videoyu Twitter hesabından paylaştı. Valiliğin paylaştığı duygusal videoda, ailesini özleyen genç bir öğretmenin öğrencilerine sarıldığı anlar yer aldı.

Kayseri Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir video klip hazırladı. Valiliğin Twitter hesabından yüklenen video büyük beğeni topladı.

VALİLİKTEN DUYGULANDIRAN VİDEO

Videoda ailesine özlem duyan genç bir öğretmenin öğrencileriyle kucaklaşması yer aldı. Sevgi gösterisinde bulunan öğrenciler öğretmenlerine çiçek de verdi. Duygulandıran videoda, "Fedakarca çalışan ve geleceğimizin teminatı olan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Açıklamada Çiçek, şunları söyledi: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliği unvanının kabul edildiği 24 Kasım tarihi, 1981 Yılından beri her yıl "Öğretmenler Günü" olarak kutlanmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder."veciz sözü Cumhuriyetimizi ilelebet bağımsız yaşatmak için eğitime vermemiz gereken önemi ifade etmektedir.

"ÖĞRETMENLİK BEDELİ ÖLÇÜLEMEYECEK SAYGIN BİR MESLEK"

Öğretmenlik; bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın, emek, sevgi ve fedakârlık gerektiren, sınırları okul ve sınıf duvarlarıyla çizilemeyecek, zil ile başlayıp bitmeyecek kadar kutsal bir meslektir. Kalkınmanın temel şartı kaliteli bir eğitim ve yetişmiş insan gücüdür. Hızlı gelişen bilgi ve teknoloji dünyasına ayak uydurarak bilginin üretilmesi, geliştirilmesi, geleceğe aktarılması, eğitimin fonksiyonlarının yerine getirilmesi, öğretmenlerimizin gayretlerine bağlıdır.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN ASLİ HEDEFİ AHLAKLI BİREYLER YETİŞTİRMEK"

Öğretmenlerimizin asli hedeflerinden birisi de, öğrencilerimizi, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilerek bilimi rehber edinen, çağı takip eden, eleştirel ve yaratıcı düşünme yetisi gelişmiş, aklını ve duygularını özgür iradesiyle yönetebilen, öz güveni yüksek, sorumluluklarının idrakinde, üretken, sanata duyarlı, hayata sevgi ve saygı ekseninde bakan, adil ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirilmesi olmalıdır.

"ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM"

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş ve hain terör saldırıları sonucu şehit düşen tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor. Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, hayatta olanlara sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

YORUMLAR
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