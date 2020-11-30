Kayseri Valiliği'nin acı günü - Son Dakika

Kayseri Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nde Şef olarak grev yapan Mustafa Yıldız, koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kayseri Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nde Şeflik görevinde bulunan 47 yaşındaki Mustafa Yıldız koronavirüs dolayısıyla bir süredir tedavi görüyordu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tedavisi devam eden Mustafa Yıldız, dün akşam koronavirüse yenik düşerek, hayatını kaybetti.

Mustafa Yıldız'ın cenazesi bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - KAYSERİ