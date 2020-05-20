Kayseri Valiliği Provokasyonun Önüne Geçti - Son Dakika

Kayseri Valiliği, dün akşam 19: 19'da İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada bir evin balkonunda yabancı bir bayrağın görülmesi ve yapılan şikayetlerle ilgili olarak, provokasyonun önüne geçti ve, "Şahsın farklı bir amaç gütmediği anlaşılmış ve durum tutanak altına alınmıştır" açıklamasında bulundu.



Kayseri Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "19 Mayıs 2020 tarihinde basın büromuzca yapılan kısa açıklamanın yanlış anlamalara sebebiyet verebileceği düşüncesiyle daha ayrıntılı açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Dün kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat tam 19: 19'da bayraklarımızla İstiklal Marşımızı okumak için balkonlarına çıkan vatandaşlarımız bir evin balkonunda asılı yabancı bir bayrağı görünce saat 19: 19'da ülkemiz genelinde yapılan programa aykırı bir durum olarak değerlendirerek şikayet ve ihbarlarda bulunmuşlardır" ifadesinde bulunuldu.



Açıklamada, "Bunun üzerine ilgili şahıs hakkında yapılan şikayet ve ihbarlar neticesinde şahsın bilgisine başvurulmuş, yapılan görüşmelerde şahsın farklı bir amaç gütmediği anlaşılmış ve durum tutanak altına alınmıştır" ifadesine yer verildi. - KAYSERİ