Kayseri Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu - Son Dakika
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Kayseri Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

30.08.2022 22:04
Kayseri Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Kayseri Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Kayseri Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Kayseri'de bir otelin balo salonunda düzenlenen programda, Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek resepsiyona gelen davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Programda davetlilere ikramda bulunuldu.

Resepsiyona kent protokolünün yanı sıra askeri erkan, gaziler, engelliler, güvenlik mensupları ve kurum müdürleri katıldı.

Vali Çiçek, konuşmasında, dünya mazlumlarına umut olan Büyük Zafer'in 100. yılına ulaşmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Böyle bir zaferin dünyada eşi ve benzerinin olmadığını vurgulayan Çiçek, "Bu zaferden sonra birçok millet kurtuluş mücadelesi vermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu zaferin dünyada benzeri yoktur. Kayseri halkı da tarih boyunca vatanın geleceği söz konusu olduğunda cepheden cepheye koşan vatanın gençlerinin memleketidir. Öyledir ki Kayseri Lisesi öğrencileri okullarını bırakıp vatan savunmasına gitmişler ve şehit düşmüşlerdir. O dönem okul mezun verememiştir. Bu duygu ve düşüncelerle bu eşsiz zaferimizin 100. yılını kutlar şehit ve gazilerimizi minnetle yad ederim." dedi.

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Kaynak: AA

Gökmen Çiçek, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu - Son Dakika
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