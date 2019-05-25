Kayseri Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
2 saat önce
Kayseri Valiliği, dolandırıcılık yapan kişilere karşı uyarıda bulundu.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:22 Kaynak: AA
Valiliği, dolandırıcılık yapan kişilere karşı uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, birtakım kötü niyetli kişilerin Vali Şehmus Günaydın'ın ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, çeşitli gerekçelerle para talep ettiklerinin öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, iş adamlarının ve vatandaşların bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.
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