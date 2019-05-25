Son Dakika Haberleri: Kayseri Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Kayseri Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

2 saat önce

Kayseri Valiliği, dolandırıcılık yapan kişilere karşı uyarıda bulundu.

Kayseri Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı, System.String[]
Kayseri Valiliği, dolandırıcılık yapan kişilere karşı uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, birtakım kötü niyetli kişilerin Vali Şehmus Günaydın'ın ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, çeşitli gerekçelerle para talep ettiklerinin öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, iş adamlarının ve vatandaşların bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:22 Kaynak: AA
Kayseri, Güncel
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