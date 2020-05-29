Kayseri Valiliğinden hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Kayseri Valiliği, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Mayıs 24.00 ile 31 Mayıs 24.00 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı iş yerlerinin açık olacağı kararlaştırıldı.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS'ye girecek olan öğrencilerin T.C. kimlik kartı başvurularının alınması adına il ve tüm ilçe nüfus müdürlükleri 30 Mayıs'ta açık bulundurulacak olup, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs'ta il/ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. kimlik kartı başvurusu ile sınırlı olmak üzere sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla anılan sınava girecek öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde ana, baba, veli veya vasisinden bir kişinin başvurabileceği karara bağlandı.

Kurul, seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacağını kararlaştırdı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30-31 Mayıs'ta gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacağına karar verildi.

Kurul, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına da karar verdi.