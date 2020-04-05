Kayseri Valiliğinden sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklara ilişkin açıklama - Son Dakika

Kayseri Valiliği, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklara ilişkin açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 arasında olmakla beraber kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanların, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenlerin, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 6202 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile düzenlenen mevsimlik tarım işçilerinin sokağa çıkma sınırlandırılmasında istisna kapsamında oldukları belirtildi.

Bu istisnaların 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara uygulanmayacağı bildirilen açıklamada, sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda oldukları kaydedildi.