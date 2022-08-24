Vali Çiçek'ten Kayserispor taraftarına destek çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Çiçek'ten Kayserispor taraftarına destek çağrısı

24.08.2022 15:42
Vali Çiçek'ten Kayserispor taraftarına destek çağrısı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 28 Ağustos'ta oynanacak Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor maçına tüm Kayserilileri davet etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 28 Ağustos'ta oynanacak Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor maçına tüm Kayserilileri davet etti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Çiçek, "Şehrimizin gururu Kayserispor için bu hafta tüm ilçelerimizle beraber tribünlerdeyiz." ifadesini kullandı.

Kayseri Valiliğinin resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda da sporun birleştirici gücünün 28 Ağustos'ta Kadir Has Stadyumu'nda olacağı belirtildi.

Paylaşımda, "Tüm ilçelerimiz Kayserispor'umuz için tribünde omuz omuza." ifadesi aktarıldı.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı da takımı motive etmek için taraftara ihtiyaç duyulan bu süreçte verdiği destekten dolayı Vali Çiçek'e teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Kayserisporlu Lionel Carole: Taraftarımızın desteğiyle kazanmak için her şeyi yapmak istiyoruz Kayserisporlu Lionel Carole: Taraftarımızın desteğiyle kazanmak için her şeyi yapmak istiyoruz Kayserispor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Kayserispor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Kayserispor, Giresunspor'u iç sahadaki iyi performansıyla kazanma peşinde Kayserispor, Giresunspor'u iç sahadaki iyi performansıyla kazanma peşinde
Kaynak: AA

Gökmen Çiçek, Giresunspor, Kayserispor, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Çiçek'ten Kayserispor taraftarına destek çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:02 ABD'nin Rusya tehdidi ne tür sonuçlar doğurur? Türk iş insanlarından merak edilen soruya cevap geldi
22:34 Apple, merakla beklenen iPhone 14 ailesini 7 Eylül'de tanıtacak
22:30 Sağanak yağış İstanbul'u vurdu! Uzmanlar sel ve su baskınlarına karşı uyardı
22:24 Ünlü spor sunucusu Roksan Kunter yeni kanalını duyurdu
22:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıkladı: Rusya tren istasyonunu vurdu, 15 ölü ve 50 yaralı var
21:55 Meksika'da görülmemiş cenaze! Tabut açılınca herkes şaşkına döndü
21:42 Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde turu getirecek formülü açıkladı: Aklımızı kaybetmeden oynayacağız
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 23:10:33. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Çiçek'ten Kayserispor taraftarına destek çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement