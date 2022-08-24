Vali Çiçek'ten Kayserispor taraftarına destek çağrısı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 28 Ağustos'ta oynanacak Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor maçına tüm Kayserilileri davet etti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Çiçek, "Şehrimizin gururu Kayserispor için bu hafta tüm ilçelerimizle beraber tribünlerdeyiz." ifadesini kullandı.

Kayseri Valiliğinin resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda da sporun birleştirici gücünün 28 Ağustos'ta Kadir Has Stadyumu'nda olacağı belirtildi.

Paylaşımda, "Tüm ilçelerimiz Kayserispor'umuz için tribünde omuz omuza." ifadesi aktarıldı.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı da takımı motive etmek için taraftara ihtiyaç duyulan bu süreçte verdiği destekten dolayı Vali Çiçek'e teşekkür etti.