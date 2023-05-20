Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adıyaman'da çocuklarla kitap okudu - Son Dakika
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adıyaman'da çocuklarla kitap okudu

20.05.2023 16:52

Adıyaman koordinatör Valisi görevinde bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, konteyner kentte çocuklarla buluştu. Çiçek, bir süre onlarla sohbet ettikten sonra çocuklarla birlikte kitap okudu.

Adıyaman koordinatör Valisi görevinde bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, deprem bölgesinde yaşayan çocuklarla bir arada olmayı devam ediyor.

ADIYAMAN'DA MİNİKLERLE BİR ARAYA GELDİ

Daha önce konteyner kentte çocuklarla "Yağ satarım bal satarım ve mendil kapmaca" oyunları oynayan Vali Çiçek, bu kez de "Hayırlı İşler Yardım Derneği"nce çocuklar için yapılan sosyal alan ve kütüphanede Adıyamanlı miniklerle bir araya geldi.

SOHBET EDİP KİTAP OKUDU

Çocukların depremin etkisinden bir an önce çıkmasını amaçlayan ve bunun için onlarla sık sık bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, bir süre onlarla sohbet ettikten sonra çocuklarla birlikte kitap okudu. Çocukların okuduğu pasajları ilgili ile dinleyen Çiçek, çeşitli hediye ve oyuncakları dağıttıktan sonra çocukların sevgi ve alkışlarla uğurlamalarıyla alandan ayrıldı.

İşte yürekleri ısıtan o görüntüler;

Vali Gökmen Çiçek, konteyner kentte çocuklarla kitap okudu
Vali Gökmen Çiçek, konteyner kentte çocuklarla kitap okudu
Vali Gökmen Çiçek, konteyner kentte çocuklarla kitap okudu
Vali Gökmen Çiçek, konteyner kentte çocuklarla kitap okudu
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Son Dakika Güncel Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adıyaman'da çocuklarla kitap okudu - Son Dakika


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