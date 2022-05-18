Kayseri Valisi Gökmen Çiçek göreve başladı

Afyonkarahisar Valiliğinden Kayseri'ye atanan Gökmen Çiçek, görevine başladı.

Valilik binası girişinde çiçeklerle karşılanan Vali Çiçek, Polis Tören Birliğini selamladı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Çiçek, böyle bir büyükşehirde görevlendirildiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Bu görevin kendisi için onur olduğunu belirten Çiçek, "Gece gündüz Kayseri'nin yanında olacağım. Beni sokaklarda, halkın içerisinde göreceksiniz. Beni belediye başkanıyla kol kola göreceksiniz. Hep vatandaşımızla beraber olacağım." dedi.

Kayseri'nin dünyada tanınan ilk 10-20 şehir arasına girme hedefine çok büyük katkıda bulunmak istediğini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Yine Kayseri'nin olmazsa olmazı ekonomik istihdamı oluşturan iş insanlarının önünü açacak çalışmaların içerisinde, OSB'lerin gelişmesinde kolaylaştırıcı, işi hızlandırıcı bir rol üstlenmek istiyorum. Bugün itibarıyla mesaimiz başladı. Protokol ile Kayseri ile ilgili biraz sohbet ettikten sonra birkaç şehit ailesini ziyaret edip, onların duasını alıp Kayseri'de görev başlamak istiyorum."

Çiçek, sadece Kayseri'nin valisi olmaya değil, Kayseri'nin bir evladı olmaya geldiğini kaydetti.