Kayseri Valisi Günaydın, Ankara yolundaki trafik uygulamasına katıldı - Son Dakika
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Kayseri Valisi Günaydın, Ankara yolundaki trafik uygulamasına katıldı

30.04.2022 20:11
Kayseri Valisi Günaydın, Ankara yolundaki trafik uygulamasına katıldı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, bayram öncesi Kayseri-Ankara karayolundaki uygulama noktasında emniyet kemeri takan sürücülere çam fidanı ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, bayram öncesi Kayseri- Ankara karayolundaki uygulama noktasında emniyet kemeri takan sürücülere çam fidanı ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Günaydın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile polis ekiplerinin denetimleri takip etti. Kontrol noktasında durdurulan araçların sürücülerine kendini tanıtan Günaydın, yolculara nereye gittiklerini sorarak, bayramlarını kutladı.

Sürücü ve araçlardakilerin emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol eden Vali Günaydın, sürücülere hız kurallarına uymaları ve uykularını almaları yönünde uyarılarda bulundu.

Günaydın, sürücülere çam fidanı, iftariyelik ve mutfak önlüğü hediye etti.

Kadın polis ekipleri de otomobildeki çocuklara kırmızı düdük hediye ederek, ailelerinin trafik kurallarına uymadıklarında düdüğü çalmalarını söyledi.

Günaydın, AA muhabirine, bayram tatilinde yola çıkanların kurallara uyarak gidecekleri yere sağlıkla ulaşmaları için denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Birçok vatandaşın emniyet kemeri konusunda duyarlı olduğuna dikkati çeken Günaydın, "Trafik çok yoğun, vatandaşlarımız memleketlerine gidiyor. Kemerlerimizi takalım, hız limitine uyalım ve uykusuz araç kullanmayalım." dedi.

Sürücüler de Vali Günaydın'a teşekkür etti.

Kayseri Valisi Günaydın, Ankara yolundaki trafik uygulamasına katıldı
Kayseri Valisi Günaydın, Ankara yolundaki trafik uygulamasına katıldı
Kayseri Valisi Günaydın, Ankara yolundaki trafik uygulamasına katıldı
Kayseri Valisi Günaydın, Ankara yolundaki trafik uygulamasına katıldı
Kayseri Valisi Günaydın, Ankara yolundaki trafik uygulamasına katıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Valisi Günaydın, Ankara yolundaki trafik uygulamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Valisi Günaydın, Ankara yolundaki trafik uygulamasına katıldı - Son Dakika
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