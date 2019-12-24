Kayseri Valisi Günaydın'dan esnaf ziyareti - Son Dakika
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Kayseri Valisi Günaydın'dan esnaf ziyareti

6 saat önce

Vali Şehmus Günaydın, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Kayseri Valisi Günaydın'dan esnaf ziyareti, System.String[]

Vali Şehmus Günaydın, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, göreve başladığı günden beri vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla ilçe, köy, mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Vali Günaydın, bugünkü mesaisine esnaf ziyaretiyle başladı.

Kazancılar Çarşısı ve Kadınlar Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret eden Vali Günaydın, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Günaydın, esnaf ve sanatkarların kentin ekonomisinin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, "İlimiz güçlü bir ekonomik potansiyele sahip, biz bu potansiyeli daha iyi kullandığımız zaman bütün sektörlerde daha iyi duruma gelmiş olacağız. Kayseri'yi daha ileriye taşımak için hep birlikte daha fazla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Günaydın, Kazancılar Çarşısı girişinde bulunan polis noktasını da ziyaret etti.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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