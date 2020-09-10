Kayseri Valisi Günaydın: Dışarı çıkan koronavirüs hastaları yurtlara yerleştirilecek - Son Dakika

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, evde karantina kurallarını ihlal edip, dışarı çıkan koronavirüs hastalarının yurtlara yerleştirileceğini açıkladı.

Vali Günaydın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testi pozitif olup evde karantinada olması gereken vatandaşlarımız, ev dışına çıktıklarında haklarında idari para cezası yanında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bugünden itibaren bu kişiler yurtlara yerleştirilecek olup ücreti kendilerinden tahsil edilecektir" dedi.