Kayseri Valisi Günaydın fırtınaya karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika
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Kayseri Valisi Günaydın fırtınaya karşı vatandaşları uyardı

02.04.2022 09:15
Kayseri Valisi Günaydın fırtınaya karşı vatandaşları uyardı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentte 2-3 Nisan tarihlerinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentte 2-3 Nisan tarihlerinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Günaydın, Twitter hesabından Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünün meteorolojik uyarısını paylaşarak, "Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" ifadesini kullandı.

Meteorolojik uyarıda, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde ise hamleli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği, oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Valisi Günaydın fırtınaya karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika


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