Kayseri Valisi Günaydın muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Bünyan ilçesinde muhtarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Günaydın, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" kapsamında Bünyan ilçesindeki 46 muhtarla bir araya geldi.

Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe Kaymakamı Ömer Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve daire müdürleri de yer aldı.

Burada konuşan Günaydın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ortak gayret ve çabayı gerektiğini vurguladı.

Günaydın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği maske, mesafe ve temizlik kuralı bu mücadelede en büyük silahımız. Kurallara uymadığımız takdirde sağlık çalışanlarımızın yükünü arttırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Düğünlerle ilgili muhtarlara uyarılarda bulunan Günaydın, sevinçleri yaşarken başkalarının üzüntüsüne neden olan olaylardan kaçınılmasını gerektiğini belirtti.

Toplantının ardından Pınarbaşı mesire alanına giden Vali Günaydın, burada vatandaşlarla da sohbet etti.