Kayseri Valisi Günaydın muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" kapsamında Sarız ve Pınarbaşı mahalle muhtarları ile buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Günaydın, Sarız'da 45, Pınarbaşı'nda 122 muhtarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Günaydın, vatandaşların sorun ve talepleri noktasında muhtarlara önemli görevler düştüğünü belirtti.

Pandemi ile mücadeleye de değinin Günaydın, şunları kaydetti:

"Bu işi lütfen hafife almayın. Bizler kurallara uyduğumuz zaman en az hasarla çıkarız. Eş, dost ve akraba ziyaretlerini mecbur kalmadıkça yapmayalım. Soğuk havalarda kapalı alanlarda fazla kalmamaya dikkat edelim. Maske, mesafe, temizlik konularına da dikkat edelim."

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kaymakamlar ve belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.