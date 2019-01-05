Son Dakika Haberleri: Kayseri Valisi Günaydın'ndan Köpek Saldırısına İlişkin Açıklama

Kayseri Valisi Günaydın'ndan Köpek Saldırısına İlişkin Açıklama

1 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, dün Hacılar ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan lise öğrencisinin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu konuda suçu, ihmali olan kim varsa adli ve idari işlemler yapılacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Kayseri Valisi Günaydın'ndan Köpek Saldırısına İlişkin Açıklama, System.String[]
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, dün Hacılar ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan lise öğrencisinin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu konuda suçu, ihmali olan kim varsa adli ve idari işlemler yapılacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Vali Günaydın, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını kaydederek, "Bu konuda hemen adli ve idari soruşturmalar başlatıldı. Bu olayın bütün yönleriyle araştırılması için gerek cumhuriyet başsavcılığımızca, gerek milli eğitim müdürlüğümüz gerekse kaymakamlığımızca. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, en ince detayına kadar gerekli soruşturma yapılacak. Bu konuda suçu, ihmali olan kim varsa adli ve idari işlemler yapılacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tabi ki bu olayı oturup, bütün yönleriyle ele almalıyız. Bu olay, önemli bir olay. Sebepleri tek değildir. Bu sebepleri ortaya koyup tedbiri almazsak ileride tekrar karşılaşma ihtimalimiz yüksektir. Arkadaşlarımız bu konuda değişik, ayrıntılı bilgiler verdiler. Bütün kurumlarla ele almamız gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesine dün meydana gelen olayda, köpeklerin saldırısına uğrayan lise 1. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mehmet Özer hayatını kaybetmiş, H.A.T. isimli öğrenci de yaralanmıştı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:47 Kaynak: İHA

Hacılar, Kayseri, Güncel
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