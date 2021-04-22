Kayseri Valisi Günaydın: Toplu iftarlar sıkıntı yaratıyor - Son Dakika

Kayseri Valisi Günaydın: Toplu iftarlar sıkıntı yaratıyor

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, alınan koronavirüs tedbirlerine rağmen yine iftar saatinde komşu ve akraba ilişkilerinin yoğun şekilde yaşandığını belirterek, "Bunlar çok doğru şeyler değil. Toplu iftar programları, komşular arasındaki iftarlar ve apartman sitelerindeki alanlarda bir araya gelmeler bizlere sıkıntı yaratıyor" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile kent merkezinde maske ve mesafe denetimi yaptı. Denetimde basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Günaydın, koronavirüs vaka sayılarının düşmesinde kısıtlamalara uyum sağlanmasının etkili olduğunu söyledi. Dolayısıyla bu kısıtlama sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Günaydın, "Bu önümüzdeki üç gün boyunca lütfen kısıtlama tedbirlerine harfiyen uyalım. Üretimin devam etmesi ve serbest meslek sahibi vatandaşlarımızın görevlerini, işlerini devam ettirebilmeleri için kendilerine muafiyet getirdik. Bu muafiyeti de lütfen uygun ve doğru şekilde kullanalım. Aldığımız bu muafiyet belgelerini amacı dışında lütfen kullanmayalım. İşimizi gördükten sonra da lütfen evimize dönelim" dedi.

'TOPLU İFTARLAR SIKINTI YARATIYOR'Vali Günaydın, yurt genelinde alınan koronavirüs tedbirlerine rağmen yine iftar saatinde komşu ve akraba ilişkilerinin yoğun şekilde yaşandığını ifade ederek, "Biz eğer bu kısıtlamalarda alınan tedbirlere uymazsak yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kalacağız. Hiç kimse bu duruma gelmemizi istemez. Bunun için üzerimize düşeni yapmamız lazım. Özellikle iftar saatlerinde yoğunluğun olduğu ifade ediliyor. Bu da şunu gösteriyor, yine iftar saatinde eş-dost, komşu, akraba ilişkileri yoğun şekilde yaşanıyor. Bunlar çok doğru şeyler değil. Bir araya gelmeler de riskin artığı anlamını taşır. Bu birliktelikleri bir süre erteleyelim. Ramazan boyunca toplu iftar programları, komşular arasındaki iftarlar, apartman sitelerindeki alanlarda bir araya gelmeler bizlere sıkıntı yaratıyor. Hastanelerimizin yükünü artıyor" diye konuştu.'AŞI BİR VATANDAŞLIK GÖREVİDİR'

Vali Günaydın ayrıca halka aşı olmaları çağrısında bulunarak, "Özellikle 65 yaş üstü olan ve henüz aşı olmayan vatandaşlarımızın da gönüllü olarak bir an önce bu aşılarını olmalarını bekliyoruz. Çünkü bu aşıların yapılması toplumsal bağışıklığın artması yönünde bize katkı sağlayacak. Toplumsal bağışıklığın arttığı durumlarda da pandemiyle mücadelemizde güçlü hale geleceğiz. Bu mücadelede elimiz güçlenecek ve yoğun bakımlarda pandemi servislerindeki doluluk oranlarında da azalmalar olacak. Yoğun bakımda yatan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sayısında ciddi düşüşler görüyoruz. Aşının faydalarını daha yukarı çıkarmak için de imkanlarımızı iyi kullanmamız lazım. Aşı konusunda bir zorlama yok ancak bu bir vatandaşlık görevidir" dedi.