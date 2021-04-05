Kayseri Valisi Günaydın: Vaka artışının en büyük nedeni, gün oturmaları - Son Dakika

Kayseri Valisi Günaydın: Vaka artışının en büyük nedeni, gün oturmaları

05.04.2021 13:35
Kayseri Valisi Günaydın: Vaka artışının en büyük nedeni, gün oturmaları, System.String[]

KAYSERİ'de, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı, 196,07'den 315,94'e yükseldi.

KAYSERİ'de, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı, 196,07'den 315,94'e yükseldi. Vali Şehmus Günaydın, "Vakaların artmasında en büyük neden, apartmanlardaki gün oturmaları. Kadınlar mantı için bir araya geldiklerinde vaka sayısı artıyor; çünkü uzun süre kapalı alanda oturuyorlar. Haliyle bu da riski artırıyor" dedi.

Vali Şehmus Günaydın, Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasında, kentte 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısının 196,07'den 315,94'e yükselmesiyle ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Vali Günaydın, vaka sayılarının arttığını ancak birlikte hareket edilerek, bu sürecin aşacağını söyledi. Günaydın, "Dünyada pik dönemleri oluyor. Birçok Avrupa ülkesinde uzun süreli kapanmalar oluyor. Japonya'da dahil bütün iş yerleri kapanıyor. Tam kapanma sağlanıyor. Biz ülkemizde çok şükür, bu noktaya gelmeden, vatandaşlarımızın çabasıyla bu süreci daha az kısıtlama ile geçireceğiz" dedi.

'ZİYARETLERİNİ DURDURUN, DİYORUZ'Vali Günaydın, vaka sayılarının artma nedenleri arasında, ilk sırada ev ziyaretlerinin olduğunu söyleyerek, "Gerekmedikçe bir ziyarete gitmezsek misafir kabul etmezsek vaka sayılarımızda çok ciddi düşüş olacağını söyleyebilirim. Apartmanlarda bir araya gelmeler çok oluyor, günler oluyor. Vaka artışı nedeni sadece bu mu? Sadece bu değil; ama vakaların artmasındaki en büyük neden, apartmanlardaki gün oturmalarıdır. Gitmeyeceğiz ve gezmeyeceğiz. Bir yeri, bir iş yerini kapatmıyoruz. Sadece 'Ziyaretlerini durdurun' diyoruz. Ev ziyaretlerini kısıtladığımız zaman vaka düşüşlerini görüyoruz. Geçmişte de bunu gördük. Onun için bu ziyaretleri tekrar kısıtlayalım. Misafir kabul etmeyelim" diye konuştu. 'MANTI İÇİN TOPLANDIKLARINDA VAKALAR ARTIYOR'Kadınların mantı hazırlamak için bir araya geldiğine dikkat çeken Günaydın, "Kadınlar mantı için bir araya geldiklerinde çok yoğun şekilde vaka sayısı artıyor; çünkü uzun süre kapalı alanda oturuyorlar. Haliyle bu da riski artırıyor. Bunun yanında yaklaşan ramazan ayımızda teravihleri serbest bırakıyoruz. Teravihler kılınacak ama vatandaşlarımızdan özellikle şunu rica ediyorum; iftar yemeklerinde aileler birden fazla aile ile olmaktan kaçınsın. Toplu iftar yemekleri lütfen yapmayın; çünkü birkaç aile bir araya geldiği zaman iftar açarken, maskeyi indirdiğiniz için çok riskli bir ortam oluşacak" dedi.

Vali Günaydın, aşı çalışmalarının iyi gittiğini de dile getirerek, "Toplumsal bağışıklık açısından önümüzdeki 2 ay çok önemlidir. Haziranın başı itibarıyla Kayseri'deki toplumsal bağışıklık oranının yüzde 60'ın üzerine çıkacağını düşüyoruz. Bu yüzdeye çıktığımız zaman inşallah vakaların yükselişi olayı ile karşılaşmayacağız" diye konuştu.


Kayseri Valisi Günaydın: Vaka artışının en büyük nedeni, gün oturmaları

Sağlık Bakanlığı, Kayseri, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri Valisi Günaydın: Vaka artışının en büyük nedeni, gün oturmaları - Son Dakika


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