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KAYSERİ VALİSİ: İLK AŞISINI OLANLARIN SAYISI 450 BİNE YAKLAŞTI - Son Dakika

KAYSERİ VALİSİ: İLK AŞISINI OLANLARIN SAYISI 450 BİNE YAKLAŞTI

20.06.2021 12:45

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, aşılama çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk aşısını yapanların sayısı 450 bine yaklaştı.

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, aşılama çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk aşısını yapanların sayısı 450 bine yaklaştı. İkinci doz yapanlar da yine 250 bin civarında. Tabii ki bizim bu noktayı daha ileri taşımamız için vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyorö dedi.

Vali Şehmus Günaydın, koronavirüs salgınındaki son durum ve aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınının devam ettiğini belirten Vali Günaydın, "Bizlerin dünyanın her yerinde olduğu gibi koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadele sırasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Halen tedavisi devam edenlere acil şifalar diliyorum. Zorlu bir süreç. Son zamanlarda aşılama oranımızın yukarılara çıkmasıyla birlikte bu mücadelede önemli bir noktaya geldik. Bundan sonra da yine aynı kararlılıkla eğer mücadeleye devam edersek, tedbirlere uyarsak, aşı sıramız geldiğinde aşımızı yaptırırsak inşallah sonbaharda çok güzel bir tablo ile karşı karşıya olacağızö diye konuştu.

'HEDEF KİTLEMİZİN YARISINDAN FAZLASINI AŞILADIK'

Vali Günaydın, aşılama çalışmalarının iyi gittiğini kaydederek, " Kayseri'de koronavirüsle mücadelede vatandaşlarımızın da büyük özverisiyle önemli bir noktaya geldik ama bunu yeterli görmüyoruz. Şu anda aşılamadan biraz daha fazla gayret göstermemiz gerekir. Şu anda 870 bin olan hedef kitlemizin yarısından fazlasını aşıladık ama bu aşılamayı biraz daha hızlandırmamız gerekiyor. Bunun için sağlık ekiplerimiz 24 saat görev yapıyor. İlk aşısını yapanların sayısı 450 bine yaklaştı. İkinci doz yapanlar da yine 250 bin civarında. Tabii ki bizim bu noktayı daha ileri taşımamız için vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Dün açıklanan kararla birlikte 30 yaş üzerini de aşılamaya başladık. Kayserimizde genç nüfus oldukça yüksek. Genç nüfusumuzun da aşı sırası geldiğinde hızlı bir şekilde aşılarını olmalarını bekliyoruz. Yakın zamanda toplumsal bağışıklık oranımızı daha da yukarılara taşıyalımö ifadelerini kullandı.

'YATAN HASTA SAYISINDA CİDDİ DÜŞÜŞLER GÖRÜYORUZ'

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara önemli görevler düştüğünü söyleyen Vali Günaydın şöyle konuştu:

"Hastanede yatan hasta sayılarımıza baktığımızda ciddi düşüşler görüyoruz. Tabii bu bizi sakın rehavete kaptırmasın. Çünkü daha yapacağımız çok şey var. Bu mücadele bitmedi. Özellikle vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz; Havalar düzeldi. Mutlaka kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte ziyaretler artacak. Lütfen kapalı ortamlarda fazla kalmayalım. Kalabalık ortamlara girmeyelim. Bir araya geldiğimizde de mutlaka sosyal mesafemizi koruyalım. Maskemizi takarak, hijyene dikkat edelim. Bunlara uyduğumuzda yakın zamanda maskelerden de kurtulmaya umut ediyoruz. Bunun için çabalarımızın biraz daha üst seviyeye çıkması lazım.ö

KAYSERİ VALİSİ: İLK AŞISINI OLANLARIN SAYISI 450 BİNE YAKLAŞTI
KAYSERİ VALİSİ: İLK AŞISINI OLANLARIN SAYISI 450 BİNE YAKLAŞTI
KAYSERİ VALİSİ: İLK AŞISINI OLANLARIN SAYISI 450 BİNE YAKLAŞTI
KAYSERİ VALİSİ: İLK AŞISINI OLANLARIN SAYISI 450 BİNE YAKLAŞTI
KAYSERİ VALİSİ: İLK AŞISINI OLANLARIN SAYISI 450 BİNE YAKLAŞTI

Koronavirüs, Kayseri, Mevla, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ VALİSİ: İLK AŞISINI OLANLARIN SAYISI 450 BİNE YAKLAŞTI - Son Dakika


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