Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'dan

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdiğini açıkladı.

Vali Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanyaya bir aylık maaşını bağışladığını bildirdi.

Günaydın, mesajında "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu milli birlik ve dayanışma kampanyasına ben de 1 aylık maaşımla destek veriyorum." ifadesini kullandı.