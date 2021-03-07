Kayseri Valisi Şehmus Günaydın esnafı uyardı Açıklaması - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın esnafı uyardı Açıklaması

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında yüksek riskli iller arasında bulunan kentte restoran, lokanta, kafe, pastane gibi yerlerdeki kazanımların kaybolmak üzere olduğunu bildirdi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında yüksek riskli iller arasında bulunan kentte restoran, lokanta, kafe, pastane gibi yerlerdeki kazanımların kaybolmak üzere olduğunu bildirdi. Vali Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yakın zamanda kontrollü normalleşme kapsamında açılan yeme içme mekanlarını çalıştıran esnafı uyardı. "Kıymetli esnaflarımız, restoran, lokanta, kafe, pastane gibi yerlerdeki kazanımlarımız kaybolmak üzere." ifadesini kullanan Günaydın, "Kapasitenin yüzde 50'sinden fazla müşteri alınmaması, kapasite sınırlamasına uygun masa düzeni oluşturulması, sigara ve nargile içirilmemesi önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika

Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı

Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor

92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk

Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi

Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti

Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi

Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti