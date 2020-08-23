Kayseri Valisi Şehmus Günaydın fırıncıları SMS ile uyardı - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kontrollü sosyal hayat döneminde kentte faaliyet gösteren fırıncıların cep telefonlarına SMS göndererek maske, mesafe ve temizlik konuları ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Günaydın, fırıncı esnafının cep telefonlarına göndermiş olduğu mesajda yeni tip koronavirüsle mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Fırıncıları belirlenen kurallara uymaları konusunda uyaran Günaydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs ile mücadelemizde hepimize önemli görevler düşmektedir. Sizler yaptığınız işin gereği olarak her gün birçok vatandaşımız ile bir araya geliyorsunuz. Bu ortamlarda maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak riskleri ortadan kaldırmak için sizlerin çabası ve desteği bizlere bu mücadelede büyük katkı sağlayacaktır."