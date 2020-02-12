Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, şehitler ve depremzedeler için okutulan mevlide katıldı - Son Dakika
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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, şehitler ve depremzedeler için okutulan mevlide katıldı

22 dakika önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, şehitler ile Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için okunan mevlide katıldı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, şehitler ve depremzedeler için okutulan mevlide katıldı, System.String[]

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, şehitler ile Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için okunan mevlide katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Günaydın, Hunat Camisi'nde il müftülüğü koordinesinde düzenlenen programa katıldı.

Yapılan hatim dualarının ardından açıklama yapan Vali Günaydın, başta tüm şehitler olmak üzere Elazığ ve Malatya'daki deprem sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kayseri'den Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yapılan yardımlarla ilgili de konuşan Günaydın, "Kayseri Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz ve kurumlarımız ile tüm hayırseverlerimize Elazığ ve Malatya'daki depremzede kardeşlerimize göndermiş oldukları yardımlar için teşekkür ediyorum. Ayrıca yine aynı iş adamlarımız bölgedeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılmak üzere kurbanlar kestiler. İnşallah kesilen kurbanları da en kısa zamanda yerlerine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Malatya, Kayseri, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:54 Kaynak: AA
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