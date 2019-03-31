Son Dakika Haberleri: Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın Oyunu Kullandı

Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın Oyunu Kullandı

56 dakika önce

31 Mart yerel seçimlerinde, Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın Kocasinan Mehmet İlgü İlkokulunda oyunu kullandı.

Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın Oyunu Kullandı, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinde, Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın Kocasinan Mehmet İlgü İlkokulunda oyunu kullandı.

Kocasinan Mehmet İlgü İlkokuluna gelen Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, vatandaşlarla selamlaştıktan sonra oyunu kullanacağı sandığa gitti. Sandık başında ailesiyle beraber gelen küçük kız çocuğunu seven Vali Günaydın 2146 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Öncelikle seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçimler demokrasimizin temel taşıdır ve güven içinde gerçekleşmesi de hepimizin görevidir. Bu konuda emniyet güçlerimiz ve jandarma birimlerimizle birlikte ilimiz genelinde, yaklaşık 4 bin 363 güvenlik görevlimizle beraber güvenlik tedbirlerini almaya gayret ediyoruz. Şu saate kadar il genelinde çok şükür kayda değer bir olay yaşanmadı. Umuyorum ki seçim sonuçlanana kadar, hepimiz üzerimize düşeni yaparız ve sakin bir şekilde bu seçimi tamamlarız. Seçimin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sakin ortamın sağlanması için vatandaşların ve siyasi parti yöneticilerinin bizlere destekleri çok önemliydi. Bu sağduyuları için hepsine çok teşekkür ederim." dedi.

Çıkışta kendisine lokum ikram eden gençlere Günaydın, "Oyumuzu kulandık, şimdi yiyebiliriz." dedi. Vali Günaydın, vatandaşlarla konuştuktan sonra okuldan ayrıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:07 Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Güncel
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