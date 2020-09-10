KAYSERİ VALİSİ: UYARMA DÖNEMİ BİTTİ, CEZA DÖNEMİ BAŞLADI; KARANTİNA KAÇAKLARI YURDA YERLEŞTİRİLECEK - Son Dakika

KAYSERİ kapsamlı koronavirüs tedbirleri denetimine katılan Vali Şehmus Günaydın, "Artık uyarma dönemi bitti, ceza dönemi başladı. Kayseri'de polis ve diğer kolluk kuvvetlerimiz şimdiye kadar 7 bin kişiye para cezası yazdı" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda kentte kapsamlı koronavirüs önlemleri denetimi yapıldı. Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da denetimlere eşlik etti. Vali Günaydın, sokakta karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek, maske ve fiziksel mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Şehmus Günaydın, 6 ay boyunca vatandaşları maske ve fiziksel mesafe konusunda uyardıklarını belirterek, "Artık uyarma dönemi bitti, ceza dönemi başladı. Kayseri'de polis ve diğer kolluk kuvvetlerimiz şimdiye kadar 7 bin kişiye para cezası yazdı. İnsanlarımız kurallara uyacak. Bu kul hakkıdır" dedi.

KARANTİNA KAÇAKLARI YURDA YERLEŞTİRİLECEK

Vali Günaydın, özellikle karantinada olması gerekirken evinde olmayan vatandaşlara karşı farklı tedbirler uygulanacağını ifade ederek, "Bunlara hem ceza yazılacak hem de Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yerleştirilecekler. Buradaki günlük masrafları da bu kurallara uymayan kişilerden alınacak. Mümkünse bu hafta sonu sokağa mecbur kalmadıkça çıkmayalım. Filyasyon ekipleri tarafından tespit edilip karantinada olması gerekirken kaçak çalışan kişilerle ilgili işlem yapıldı. Bunun önüne geçmek için tedbirler alındı" diye konuştu.

MASKE TAKMAMA ISRARINDAN CEZA YEDİ

Öte yandan, Vali Şehmus Günaydın'ın katıldığı denetimlerde maske kurallarına uymayan kişilere para cezası yazıldı. Polisin ısrarına rağmen 'İşim var, sigara içiyorum' diyerek maske takmayan Fatih Sedef'e 300 TL para cezası uygulandı.

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Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA) -