Son Dakika Haberleri: Kayseri Vatandaşlar Buzlu Kaldırımlarda Kaymasın Diye Kaldırımlara Halı Serildi

Kayseri Vatandaşlar Buzlu Kaldırımlarda Kaymasın Diye Kaldırımlara Halı Serildi

28 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yağan karın ardından ortaya çıkan buzlama nedeniyle halkın kaldırımlarda kaymaması için kentin işlek noktalarına halı serdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yağan karın ardından ortaya çıkan buzlama nedeniyle halkın kaldırımlarda kaymaması için kentin işlek noktalarına halı serdi.

Kayseri'de etkili olan karın ardından hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece arasında düştü. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte cadde ve sokaklarda buzlanmalar oluştu. Buzlanmaya karşı da belediyeler seferber oldu. Oluşturulan ekipler farklı bölgelerde buz kırma ve temizleme çalışması yaparken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kaldırımlara halı serdi. Buzlanma ile birlikte kaldırımlarda yürümek zorlaşınca Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışması vatandaşı rahatlattı. Kaldırımda yürüyenlerin kaymaması ve rahat yürümesi için serilen halılar yürümeyi kolaylaştırırken, aynı zamanda sağlığı tehdit eden yaralanma tehlikesinin de önüne geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:07 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Paşa'nın Neden Görevden Alındığı Ortaya Çıktı Milyonların Maaş Zammını Yakından İlgilendiriyor! İşte Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi

Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 15:35:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Vatandaşlar Buzlu Kaldırımlarda Kaymasın Diye Kaldırımlara Halı Serildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]