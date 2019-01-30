Kayseri Ve Bursa'nın Doğalgaz Dağıtımını Socar Yapacak

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, "Doğalgaz dağıtımı, bizim Türkiye'deki yatırım zincirimizi tamamlarken Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerine değer katacak" dedi.

Art arda faaliyete geçen dev yatırımlarıyla Türkiye'nin en büyük üretim güçlerinden biri olmayı hedefleyen SOCAR, EWE Turkey Holding ile iştirakleri Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Millenicom'u satın aldı. 12 yıldır Türkiye'ye doğalgaz getiren ve Türkiye ile Azerbaycan'ın büyük projesi Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ortaklığıyla Türkiye'de doğalgaz iletimi yapan SOCAR, EWE Turkey'in satın alınmasından sonra doğalgaz dağıtımında da faaliyet gösterecek. Satın alma işlemi, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) onaylarının ardından sonuçlanacak.

Doğalgaz dağıtımının Türkiye'deki yatırım zincirini tamamlayacak önemli halkalardan biri olduğunu dile getiren SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, "Azerbaycan'ın global markası olan SOCAR, 2013 yılından bu yana Türkiye pazarına yıllık 1,2 milyar metreküp doğalgazın toptan satışını gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl açılışı yapılarak faaliyete başlayan TANAP projemizle, Azerbaycan'dan gelen doğalgazın iletimini de sağlıyoruz. EWE Turkey'in satın alınmasıyla Türkiye'de doğalgazın üretim-iletim-dağıtım zincirinin tüm halkalarını tamamlayan, ticari açıdan oldukça önemli, stratejik bir adım atmış oluyoruz. Bu adımla yaratılacak sinerji, Türkiye ve Azerbaycan ekonomisine ilave değer kazandıracak. Önümüzdeki dönemde pazardaki diğer fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin 4'üncü büyük doğalgaz tedarikçisi

Türkiye pazarındaki faaliyetlerine 2007 yılında başlayan EWE Turkey Holding, enerji, doğalgaz dağıtımı ve telekomünikasyon alanlarında Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Millenicom ile faaliyet gösteriyordu. Bursagaz ve Kayserigaz ile Türkiye'nin dördüncü büyük doğalgaz tedarikçisi olan EWE Turkey Holding, 2017 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 2.4 milyar TL'lik konsolide ciroya ulaşmıştı.