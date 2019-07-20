Kayseri ve İranlı turizmciler Tahran'da buluştu

Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan direkt charter seferleri ile kış sezonu boyunca yoğun şekilde yabancı turistleri ağırlayan Kayseri Erciyes İran pazarındaki turizm profesyonellerine tanıtıldı.

Türk Hava Yolları Kayseri Müdürlüğü girişimi ile İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Kayseri-Erciyes tanıtım toplantısında Kayserili turizm acenteleri ve otel yetkilileri İran'da faaliyet gösteren 250'e yakın turizm acentelerinin temsilcileri ile buluştu.

Turizmlerin bir araya geldiği organizasyonda işbirliği potansiyeli değerlendirildi. Erciyes başta olmak üzere Kayseri'nin tabi güzellikleri bölgenin sahip olduğu turistik ve kültürel zenginlikler anlatıldı, bire bir görüşmeler sağlandı.

İran'daki programa katılan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı da turizm operatörlerine Erciyes'in sahip olduğu kayak altyapısı ve bölgenin sunduğu imkânlar hakkında geniş bir sunum yaptı.

Kayseri ve bölgemizde kış ve kültür turizmini entegre etmeye başladıklarını belirten Dr. Murat Cahid Cıngı, "Kayseri Büyükşehir Belediyemiz'in Erciyes Dağı'nda yapmış olduğu devasa master planı artık şehrimize çok ciddi ekonomik ve ticari katkılar sağlamaya başladı. Son yıllarda hem charter uçuşlarla hem de aile ve arkadaş gurupları ile gelen yabancı turistleri ağırlıyoruz. Bu kapsamda Erciyes'in ve Kayseri'nin turizm potansiyelini değerlendirerek şehrimize daha fazla ülkeden daha çok turist getirmek için de global organizasyonlara iştirak ediyor fuarlarda tanıtımlarda bulunuyoruz; yerli ve yabancı çok farklı çevrelere sunumlar yaparak potansiyelimizi büyütmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Tahran'da Kayseri'yi, Erciyes'i ve bölgemizin sahip olduğu eşsiz zenginlikleri İranlı acentelere anlatarak sunumlar yaptık. Çok verimli bir program gerçekleştirdik. Geri dönüşleri bu kış alacağımızı düşünüyoruz. Ülkemizin İran'da bir numaralı turizm pazarı olduğu istatistiksel olarak bir gerçek ve biz de Erciyes olarak payımiza düşeni almak için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bu güzel programı organize eden THY Kayseri ve Tahran müdürlüklerine Erciyes ailesi olarak teşekkür ediyoruz" dedi.