Kayseri ve İstanbul'daki 2 taşınmazın özelleştirme pazarlığı tamamlandı

Kayseri ve İstanbul'daki 2 taşınmazın özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan 91 bin 110 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 75,5 milyon lira ile Gross38 Toptan ve Perakende Satış Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

İstanbul'un Tuzla İlçesindeki 6 bin 774 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz için en yüksek teklifi 14 milyon 150 bin lira ile Büyükusta Cam Aksesuarları Sanayi ve Ticaret A.Ş verdi.