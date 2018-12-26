Son Dakika Haberleri: Kayseri ve Nevşehir'de Hayvanlar İçin Yem ve Mama Bırakıldı

Kayseri ve Nevşehir'de Hayvanlar İçin Yem ve Mama Bırakıldı

44 dakika önce

KAYSERİ ve Nevşehir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan kanatlı hayvanlar için park ve bahçelerdekiyemliklere yem, sokak hayvanları için de beslenme odaklarına mama bırakıldı.

Kayseri ve Nevşehir'de Hayvanlar İçin Yem ve Mama Bırakıldı, System.String[]
KAYSERİ ve Nevşehir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan kanatlı hayvanlar için park ve bahçelerdeki

yemliklere yem, sokak hayvanları için de beslenme odaklarına mama bırakıldı.

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kanatlı hayvanlara

yönelik olarak daha önceden şehrin farklı park ve bahçelerinde oluşturulan yemliklere

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yem bırakıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanlarının yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla şehrin farklı yerlerinde oluşturulan beslenme odaklarına mama bıraktı.

KAYSERİ'DE SOKAK HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI

Kayseri'de de Kocasinan Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri etkili olan kar yağışı sonrası sokak hayvanları için yem bıraktı.

Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrası kuşların, kedilerin ve köpeklerin aç kalmamaları için Kocasinan Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri yem verdi. Belediye tarafından hayvanlar için yapılan besleme noktalarına da yem konuldu.

- Nevşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:31 Kaynak: DHA

Nevşehir, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel
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