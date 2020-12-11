Kayseri ve Nevşehir'de yağmur duası - Son Dakika

KAYSERİ ve Nevşehir'de cuma namazının ardından camilerde yağmur duası edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle bugün 81 ilde cuma namazının ardından yağmur duası okutuldu. Kayseri'de de 782 yıllık Hunat Camii'nde dua edildi. Cuma hutbesinde israf ve su tüketimini anlatan İl Müftüsü Şahin Güven, cuma namazının farzının ardından yağmur duası yaptı. Camide ve bahçesinde bulunan vatandaşlar, ellerini semaya kaldırarak yapılan duaya katıldı. Türkiye'de bu yıl ciddi kuraklık yaşandığı ve tüm doğa olaylarından Allah'a sığındıklarını belirten Güven "Bize yağmur ver Allah'ım" diyerek dua etti.Nevşehir'de de tüm kent geneli ve ilçelerde cuma namazın sonrası yağmur duası yapıldı.