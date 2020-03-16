Kayseri ve Nevşehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Kayseri ve Nevşehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın gece saatlerinden 18 Mart gecesine kadar Kayseri ve Nevşehir genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın saatteki hızının yüksek kesimlerde 100 kilometreye kadar ulaşması öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.