Fırtına yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kayseri ve Niğde'de fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, araçlar zarar gördü.

Kayseri'de kuvvetli fırtına özellikle merkez Talas, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle çok sayıda bina ve evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Çatılardan kopan parçaların üstüne düştüğü park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi binasının çatısı da uçtu.

İtfaiye ekipleri, düşen parçalar ve devrilen ağaçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Niğde

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisi artıran fırtına nedeniyle cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki aydınlatma direği, park halindeki hafif ticari aracın üstüne düştü.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın hızının saatte 90 kilometre hıza çıkabileceği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.