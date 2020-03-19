Son Dakika › Güncel › Kayseri ve Sivas'ta sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
Kayseri ve Sivas'ta sağlık çalışanlarına alkışlı destek
30 dakika önce
Kayseri ve Sivas'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Kayseri ve Sivas'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıktı.
Vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.
Bu sırada yoldan geçen araçlar da korna çalarak vatandaşlara destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:36 Kaynak: AA
Son Dakika Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Komedyen Pınar Fidan hakkındaki soruşturma Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine "Evde kalın" çağrısı İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun